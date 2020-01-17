Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

В Киеве неравнодушные пять дней разыскивали дворового пса по кличке Дружок

17 января, 19:24

Пес упал в открытый люк, и его пришлось извлекать с помощью специальной петли

Его искали пять дней и уже не верили, что найдут. Дворовый пес по кличке Дружок пропал на Рождество в Киеве. Неравнодушные сразу бросились на поиски: разместили десятки объявлений на улицах и в соцсетях. И чудо произошло: пес нашелся живым, но вытаскивать его пришлось из-под земли.

Четверолапого Дружка мы застаем за завтраком. С виду обычный пес, но его история особая. Обессиленного гавкуна извлекали из люка глубиной несколько метров.

Ирина Мурга, руководитель зоозащитной общественной организации:

"Я выехала. Где-то через 20 минут я была уже на месте. И с использованием такой профессиональной петли для отлова и фиксации животных, которая есть у нашей организации, мы достаточно быстро извлекли собаку из этой бетонной ловушки".

А дальше – еще больше чудес. Оказалось, что возвращения Дружка ждали и даже развернули настоящую поисковую операцию.

Ирина Мурга, руководитель зоозащитной общественной организации:

"Одна из моих друзей в ФБ сбросила ссылку на публикацию в поиске собаки по кличке Дружок, которого искали 5 дней. И там был указан контакт опекуна, который присматривает за ним".

Этого звонка ожидала Екатерина. Женщина подкармливает дворовых псов уже несколько лет.

"7 января утром обе собаки были. Они поели. А вечером была одна Лапа. Учитывая, что собаки неразлучные, было очень странно, что нет Дружка", – рассказывает добосердечная киевлянка.

Теперь Дружок понемногу приходит в себя после пережитого.

"Пес был в очень сильном шоке, но не травмирован. То есть его вытащили, сняли петлю, и он сразу убежал. Это было поздно вечером, а уже на следующее утро снова появился на нашем месте, пришел поесть", – говорит Екатерина.

Мы отправились на поиски места, где едва не погибло животное. Оказалось, что он до сих пор открыт. Неравнодушные уже обратились к коммунальщикам с просьбой закрыть люк. Так, теперь в этой истории не хватает только одного – нового хозяина для Дружка.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепропетровской области спасли щенков, которых закопали коммунальщики. Малышам повезло, и они оказались в колодце теплотрасс, где провели четыре дня без матери. Собака скулила над колодцами, это привлекло внимание проходившей мимо женщины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев собака поиски люк спасали

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лося
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лосяДругие новости
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройку
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройкуДругие новости
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочери
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочериУкраина
В Киеве объявили желтый уровень опасности: названа причина
В Киеве объявили желтый уровень опасности: названа причинаДругие новости
Тигров, брошенных на Жуковом острове, увезли из Киева в новые дома (фото и видео)
Тигров, брошенных на Жуковом острове, увезли из Киева в новые дома (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...