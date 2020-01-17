В Киеве неравнодушные пять дней разыскивали дворового пса по кличке Дружок

Пес упал в открытый люк, и его пришлось извлекать с помощью специальной петли

Его искали пять дней и уже не верили, что найдут. Дворовый пес по кличке Дружок пропал на Рождество в Киеве. Неравнодушные сразу бросились на поиски: разместили десятки объявлений на улицах и в соцсетях. И чудо произошло: пес нашелся живым, но вытаскивать его пришлось из-под земли.

Четверолапого Дружка мы застаем за завтраком. С виду обычный пес, но его история особая. Обессиленного гавкуна извлекали из люка глубиной несколько метров.

Ирина Мурга, руководитель зоозащитной общественной организации:

"Я выехала. Где-то через 20 минут я была уже на месте. И с использованием такой профессиональной петли для отлова и фиксации животных, которая есть у нашей организации, мы достаточно быстро извлекли собаку из этой бетонной ловушки".

А дальше – еще больше чудес. Оказалось, что возвращения Дружка ждали и даже развернули настоящую поисковую операцию.

Ирина Мурга, руководитель зоозащитной общественной организации:

"Одна из моих друзей в ФБ сбросила ссылку на публикацию в поиске собаки по кличке Дружок, которого искали 5 дней. И там был указан контакт опекуна, который присматривает за ним".

Этого звонка ожидала Екатерина. Женщина подкармливает дворовых псов уже несколько лет.

"7 января утром обе собаки были. Они поели. А вечером была одна Лапа. Учитывая, что собаки неразлучные, было очень странно, что нет Дружка", – рассказывает добосердечная киевлянка.

Теперь Дружок понемногу приходит в себя после пережитого.

"Пес был в очень сильном шоке, но не травмирован. То есть его вытащили, сняли петлю, и он сразу убежал. Это было поздно вечером, а уже на следующее утро снова появился на нашем месте, пришел поесть", – говорит Екатерина.

Мы отправились на поиски места, где едва не погибло животное. Оказалось, что он до сих пор открыт. Неравнодушные уже обратились к коммунальщикам с просьбой закрыть люк. Так, теперь в этой истории не хватает только одного – нового хозяина для Дружка.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепропетровской области спасли щенков, которых закопали коммунальщики. Малышам повезло, и они оказались в колодце теплотрасс, где провели четыре дня без матери. Собака скулила над колодцами, это привлекло внимание проходившей мимо женщины.

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