Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве несколько лет разрушается спорткомплекс: появилась реакция властей

31 мая, 11:11

В КГГА сообщили, что уже приступили к реконструкции спорткомплекса на улице Радужной

Архивное фото: С.Ваганов, "Сегодня"
Архивное фото: С.Ваганов, "Сегодня".

В Киеве во многих дворах многоэтажек не хватает детских площадок, а спортивные комплексы приходят в негодность. В частности, с подобной проблемой столкнулись жители Радужного массива. 

"На улице Радужной, 33-а, уже несколько лет разрушается спорткомплекс, детей некуда водить для занятий спортом", — сообщил киевлянин Руслан Радченко, интересуясь, восстановят ли власти спортивную арену или снесу ее.

Как сообщил "Сегодня" директор департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт, реконструкция этого спорткомплекса уже началась. 

"Этот проект очень важен и нужен киевлянам. С его появлением жители столицы получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях, мы планируем превратить его в спорткомплекс европейского образца. Работы по реконструкции завершатся уже в следующем году. Согласно проекту восстановления, предполагается сооружение двухэтажного здания с помещениями для тренировок по силовым видам спорта: борьбе, карате, боксу. Также тренажерным и фитнес-залами, рингами для тренировок и соревнований, универсальным спортивным залом. Также в спортивном комплексе обустроят спортивную площадку. После восстановления там смогут одновременно заниматься 117 спортсменов", – уточнил Гутцайт.

Напомним, в Киеве в конце апреля произошла очередная попытка рейдерского захвата на спорткомплекс "Восход" на Дарнице. 

Тем временем, помимо отсутствия во дворах детских и спортивных площадок киевляне страдают от стихийных свалок, которые устраивают прямо у жилых домов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, реконструкция, радужный, спорткомплекс

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве несколько лет разрушается спорткомплекс: появилась реакция властей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученый показал фото мужчины, жившего 1300 лет назад

25 мая, 07:43

Судмедэксперт воссоздал примерное изображение лица древнего человека

В Киеве переделают станцию метро "Выставочный центр"

20 мая, 20:16

Единственный выход не справляется с потоком пассажиров

В Харькове появится технопарк с "садом солнца" и паровозом

20 мая, 16:16

Одно "солнечное дерево" обошлось в 50 000 грн

В Киеве открыли обновленный Зеленый театр, украшенный неоновой головой

20 мая, 15:34

На самом открытии были сотни посетителей, преимущественно киевская молодежь

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Как восстановить печень

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Модели и не только: на кого миллиардеры меняют своих жен

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

10 диких нарядов из 2000-х, за которые стыдно

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь