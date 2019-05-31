В Киеве несколько лет разрушается спорткомплекс: появилась реакция властей

В КГГА сообщили, что уже приступили к реконструкции спорткомплекса на улице Радужной

Архивное фото: С.Ваганов, "Сегодня".

В Киеве во многих дворах многоэтажек не хватает детских площадок, а спортивные комплексы приходят в негодность. В частности, с подобной проблемой столкнулись жители Радужного массива.

"На улице Радужной, 33-а, уже несколько лет разрушается спорткомплекс, детей некуда водить для занятий спортом", — сообщил киевлянин Руслан Радченко, интересуясь, восстановят ли власти спортивную арену или снесу ее.

Как сообщил "Сегодня" директор департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт, реконструкция этого спорткомплекса уже началась.

"Этот проект очень важен и нужен киевлянам. С его появлением жители столицы получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях, мы планируем превратить его в спорткомплекс европейского образца. Работы по реконструкции завершатся уже в следующем году. Согласно проекту восстановления, предполагается сооружение двухэтажного здания с помещениями для тренировок по силовым видам спорта: борьбе, карате, боксу. Также тренажерным и фитнес-залами, рингами для тренировок и соревнований, универсальным спортивным залом. Также в спортивном комплексе обустроят спортивную площадку. После восстановления там смогут одновременно заниматься 117 спортсменов", – уточнил Гутцайт.

Напомним, в Киеве в конце апреля произошла очередная попытка рейдерского захвата на спорткомплекс "Восход" на Дарнице.

Тем временем, помимо отсутствия во дворах детских и спортивных площадок киевляне страдают от стихийных свалок, которые устраивают прямо у жилых домов.

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