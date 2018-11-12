В Киеве обещают мокрый снег, мороз и гололед

В Киевской администрации жителей столицы предупреждают об ухудшении погоды со среды, 14 ноября. По прогнозам Укргидрометцентра, днем 14 ноября в Киеве ожидается умеренный, а ночью 15 ноября небольшой мокрый снег.

В КГГА отметили, что на дорогах местами будет гололедица. Температура ночью 2-4 °С мороза, днем 1-3 °С тепла. Морозной будет и ночь 13 ноября – до -4-6 °С.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям. Также советуют снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, не ездить на летней резине. Пешеходам также напоминают правила безопасности при гололеде.

"Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву. Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм. Обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом", – перечисляют советы в управлении.

Также людей просят быть внимательными на дорогах, не перебегать проезжую часть перед автомобилями, поскольку тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Напомним, сегодня погода в Киеве хмурая, холодная и сырая. Утром и вечером сохраняются сильные туманы.

Кроме того, ранее мы писали, что нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет. Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом. Так, температура ночью 30 октября не опустила столбик ниже +12,2 градуса.