В Киеве обещают солнечную погоду, но заморозки усилятся

Днем температура воздуха в столице поднимется до +11 градусов, но ночью снова будут заморозки

Фото: flickr.com/Daniel Jolivet

В Киеве днем во вторник, 8 октября, будет сухая и солнечная погода, однако ночью снова ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов, ночью опустится до 0...-2 градусов.

В Чернобыле ожидается днем +8...+10 градусов, ночью температура будет -2...-4 градуса, в Тетереве, Фастове, Борисполе, Белой Церкви днем прогнозируют +8...+10 градусов, ночью – до -1...-3 градусов. В Яготине и Барышевке дневная температура будет +7...+9 градусов, а ночью заморозки будут на уровне -2...-4 градусов.

Реклама

Ранее сообщалось, что в столице и области до 9 октября ожидаются сильные ночные заморозки – температура воздуха опустится едва ли не до -5 градусов. При этом накануне, 7 октября, в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама