В Киеве объявили I уровень опасности из-за грозы

Днем будет до +27 градусов

Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 30 мая, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем будет +25...+27 градусов, ночью +16...+18 градусов.

Так, из-за ухудшения погодных условий в течение 30 мая в городе объявлен I уровень опасности, желтый.

В связи с ухудшением погодных условий управление по вопросам гражданской защиты КГГА попросило киевлян соблюдать правила поведения во время грозы. В частности, находясь на природе, следует спуститься в низину, отойти от деревьев, столбов, вышек, а также от водоемов. На открытой местности нужно укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться по одиночке.

Также следует снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя). В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой, а также купаться.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, на территории Ивано-Франковской области 28 мая, во второй половине дня, прошли сильные ливни. В результате осадков в виде дождя и града в городе Калуш, был подтоплен микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков. Подтоплены местные дороги, приусадебные участки и дома в селах Подмихайлье, Бережниця, Студинка и Перевозец. На улице Казаков в городе Калуш река Млынивка частично вышла из берегов. В настоящее время уровень воды спадает, река вошла в свое русло. А в селе Березница ураганный ветер снес крышу Народного дома.

В результате непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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