В Киеве объявили повышенную опасность пожаров: что делать, чтобы не стать жертвой огня

Спасатели рассказали, как спасаться при пожарах и обрабатывать ожоги

В Киеве 11-16 сентября будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщили в КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминает о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

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не паникуйте и не принимайте поспешных, необдуманных решений;

не убегайте от пламени, если оно быстро приближается, в противоположную от огня сторону. Безопаснее всего преодолевать кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный). Рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь, разговаривая;

будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас;

особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут появляться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину слоя, который выгорел;

после выхода из очага пожара сообщите в местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

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посадите или положите пострадавшего;

обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать;

снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам тела пострадавшего;

кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом;

все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистые салфетки);

вызовите скорую помощь по телефону "103".

запомните: во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните "101" и вызовите пожарных.

Как сообщалось, киевляне жалуются на жуткий запах гари и задымленность в разных районах. Такие сообщения 10 сентября с самого утра поступают от жителей Березняков, Отрадного, Святошино, Позняков и других массивов.

Напомним, в Киевской области, кроме торфяников, горят трава и мусорные свалки. К примеру, вчера в Вышгородском районе возле села Новые Петровцы огонь уничтожил травяной настил на площади 4,8 га. А в селе Триполье Обуховского района на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.

При этом утром 10 сентября в столице произошло несколько крупных пожаров.

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