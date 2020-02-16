На Киев надвигается непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

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Погода в Киеве в воскресенье, 16 февраля, ухудшилась. Синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение в ближайший час. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник уточняет, что плохая погода будет до утра 17 февраля.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности)", – пишут синоптики.

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Напомним, недавно мы рассказывали, какой будет погода на этой неделе. В ближайшее время станет еще теплее: по прогнозам синоптиков, погода сохранится теплая и солнечная. Понедельник, 17 февраля, станет самым теплым днем в феврале: воздух днем прогреется до 8-9 градусов в центральных и северо-восточных регионах.

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Аномально теплая зима не означает, что уже можно расслабиться и ждать весеннее солнышко. Не исключено, что в марте Украину снова накроет осадками, и повторится снежный коллапс 2013 года. Такое мнение высказала Светлана Краковская, руководительница Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. На дорогах застряли автомобили, деревья поваленные. Также в результате снежной бури без света остались около 20 населенных пунктов.

(Новость дополняется)

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