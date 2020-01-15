Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

В Киеве объявили желтый уровень опасности: названа причина

15 января, 22:40

Непогода продержится до 16 января

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве и Киевской области 15 и 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, в ближайший час 15 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

Реклама

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

В тренде
Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: самые яркие видео

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 °С. В обсерватории Срезневского подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода туман прогноз погоды гидрометцентр ГСЧС туман в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)
Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)Финансы
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лося
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лосяДругие новости
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройку
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройкуДругие новости
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочери
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочериУкраина
Тигров, брошенных на Жуковом острове, увезли из Киева в новые дома (фото и видео)
Тигров, брошенных на Жуковом острове, увезли из Киева в новые дома (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...