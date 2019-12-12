В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причина

Киевская государственная городская администрация (КГГА) сообщила, что в связи с сильным туманом 12 декабря в Киеве объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Видимость прогнозируется на уровне 200−500 метров.
КГГА дала водителям следующие рекомендации:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что декабрь в столице пока что не принес ни сильных морозов, ни снега, дневная температура в основном – до +5 градусов.
Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.
Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.
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