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В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причина

12 декабря, 03:15

Город окутал густой туман

/ Фото: dtp.kiev.ua

Киевская государственная городская администрация (КГГА) сообщила, что в связи с сильным туманом 12 декабря в Киеве объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Видимость прогнозируется на уровне 200−500 метров.

КГГА дала водителям следующие рекомендации:

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  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что декабрь в столице пока что не принес ни сильных морозов, ни снега, дневная температура в основном – до +5 градусов.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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Киев погода КГГА водители туман

Источник: Сегодня

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