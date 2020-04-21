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В Киеве ограничили доступ на все кладбища

21 апреля, 15:19

Мила Князьская-Ханова

Ограничение будет действовать до поминальных дней – их перенесли

Власти столицы договорились с представителями конфессий перенести поминальные дни на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он рассказал о других мерах ограничений, которые помогают уберечь Киев от резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Удержать ситуацию нам помогло и ограничение въезда в столицу, что ввели на прошлой неделе. Мы призывали людей с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев. А водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков, людей отправляли домой. С рекомендациями самоизолироваться и обратиться к врачам", – отметил Виталий Кличко.

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Ранее Виталий Кличко сообщил, когда в городе начнут послаблять карантин. Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Как сообщали новости "Сегодня", накануне замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко также рассказывал, когда закончится карантин в Украине. Он тоже назвал возможную дату 12 мая.

Между тем, глава правительства подтвердил планы смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе.

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Киев мэр Киева карантин кладбища поминальные дни

Источник: Сегодня

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