В Киеве определили больницы для приема больных с коронавирусом и провели учения

По данным КГГА, подготовлены семь больниц - три для взрослых, три - для детей и одна спецбаза для беременных

В Киеве определили семь больниц, которые готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, базы обустроены в медицинских центрах, персонал которых подготовлен к различного вида эпидемий. Это инфекционные отделения в таких медзаведениях:

в Александровской клинической больнице,

в Киевской городской больнице № 4,

в Киевской клинической больнице № 9,

в городских детских клинических больницах № 1 и № 2,

в городской детской инфекционной больнице,

в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

Всего развернуто 482 койки, из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 – для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

В КГГА отметили, что во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи. Подготовлены также две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все скорые дважды в день дезинфицируют. В случае необходимости это будут делать три раза в сутки.

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Кроме того, на случай осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. В случае необходимости они будут перепрофилированы для госпитализации пациентов. Также в столице проводят обучение персонала городских больниц, где специалисты объясняют, как выявить опасный вирус и как оказывать первичную помощь больным.

Помимо этого, в Киеве 28 февраля в Александровской больнице прошли учебно-тренировочные занятия по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических мероприятий. Участие в них приняли медики, спасатели, полиция и представители органов местной власти. По легенде, к медикам обратились двое заробитчан, которые якобы неделю назад вернулись на самолете из Италии. У них, по легенде, обнаружили симптомы коронавируса. Условных пациентов сразу доставили в Александровскую больницу, где в инфекционном отделении оборудована одна из лечебных баз.

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Как отметил Кличко, который также присутствовал на учениях, гарантировать, что случаев заражения коронавирусом не будет в Киеве, невозможно. При этом он призвал киевлян не поддаваться панике, серьезно относиться к своему здоровью и безопасности, а в случае выявления симптомов вирусного заболевания – сразу обращаться к врачам. Также в ближайшее время планируется закупка и установка оборудования для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева – в Борисполе и Жулянах.

Напомним, что в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на 27 февраля было зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли.

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