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В Киеве определили, где будут принимать "вторую волну" людей с подозрением на COVID-19

3 апреля, 09:44

Наталья Руда

В список "второй волны" вошли еще несколько больниц Киева

В Киеве определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Напомним, на данный момент в Киеве семь больниц принимают на лечение инфицированных коронавирусом.

Так, во "вторую волну" вошли:

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  • КНП "Александровская клиническая больница Киева" (перепрофилирование других корпусов)
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №3";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №4" (перепрофилирование отделений)
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №5";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №6";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №8";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №10";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №17".

"Пациентов с подозрением на COVID-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны". Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы", – говорится в сообщении.

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Киев больницы коронавирус

Источник: Сегодня

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