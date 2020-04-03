В Киеве определили, где будут принимать "вторую волну" людей с подозрением на COVID-19

В список "второй волны" вошли еще несколько больниц Киева

В Киеве определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Напомним, на данный момент в Киеве семь больниц принимают на лечение инфицированных коронавирусом.

Так, во "вторую волну" вошли:

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КНП "Александровская клиническая больница Киева" (перепрофилирование других корпусов)

КНП "Киевская городская клиническая больница №3";

КНП "Киевская городская клиническая больница №4" (перепрофилирование отделений)

КНП "Киевская городская клиническая больница №5";

КНП "Киевская городская клиническая больница №6";

КНП "Киевская городская клиническая больница №8";

КНП "Киевская городская клиническая больница №10";

КНП "Киевская городская клиническая больница №17".

"Пациентов с подозрением на COVID-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны". Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы", – говорится в сообщении.

В тренде Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

В КГГА призвали киевлян при выявлении симптомов коронавируса оставаться дома и обращаться к семейным врачам, а в случае ухудшения самочувствия – вызывать медиков скорой помощи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал видео из Александровской больницы, где находятся госпитализированные с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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