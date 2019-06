В Киеве определили победителей "Общественного бюджета": кому дадут деньги

В этом году снова не обошлось без рекордов

Проект "Общественный бюд­­жет" в столице выходит на финишную прямую. Уже известно, кому достанутся 160 млн грн. В этом году снова не обошлось без рекордов.

Напомним, "Общественный бюджет" — это инструмент, благодаря которому жители столицы могут воплотить в жизнь свои идеи по улучшению жизни в городе, получив деньги из бюджета. Предложения можно подавать в совершенно разных сферах, будь то благоустройство, медицина или "коммуналка". Правда, недостаточно всего лишь выступить с инициативой и разработать свой проект — нужно еще заручиться довольно существенной поддержкой и победить в голосовании. Борьба, отметим, с каждым годом накаляется, а участникам приходится прикладывать все больше и больше усилий.

ЛИДЕРЫ. По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в этот раз победили 554 проекта. Подано было 2119 — в два раза больше, чем в 2018-м. Повезло только каждому четвертому (в прошлом — примерно трети всех поданных проектов). В голосовании приняло участие 191 714 человек. Это тоже рекордная цифра: по сравнению с предыдущим годом — на 40 тысяч больше, а по сравнению с самым первым конкурсом, проводимым в 2016 году, — в четыре раза. Жители отдали 654 651 голос (каждый мог выбрать до пяти понравившихся проектов).

"Среди победителей — 82 общегородских проекта. По районам в лидерах — Дарницкий, где реализуют 99 идей. В Днепровском районе — 69, в Оболонском — 63, в Деснянском и Подольском — по 54, в Соломенском — 49, в Шевченковском — 33, в Святошинском — 23, в Голосеевском — 20. Меньше всего в Печерском районе — 8", — огласил статистику Николай Поворозник.

В тройке самых популярных сфер, в которых киевляне подавали свои предложения, оказались образование, коммунальное хозяйство и энергосбережение, а также спорт. Меньше всего, как оказалось, жителей волнуют сферы транспорта, информационных технологий и здравоохранения.

ЧТО СДЕЛАЮТ. За 259,5 тыс. грн собираются упорядочить и освободить от автомобилей пешеходную зону возле станции метро "Теремки" (просп. Глушкова, 31-а). Как поясняется в проекте, этой территорией ежедневно пользуются около 18 тысяч человек.

Фото: gb.kyivcity.gov.ua

Но в то же время здесь каждый день хаотично паркуются и ездят около 60—70 авто, создавая для людей угрозу и дискомфорт. Площадь, с помощью 120 специальных антипарковочных столбиков и 120 кустов бирючины полностью закроют для машин. А для проезда экстренных служб, полиции, скорых, пожарных, установят автоматический шлагбаум.



В садике №389 на просп. Науки за 54,2 тыс. грн оборудуют современную игровую площадку: у малышей одной из групп сейчас есть только одна старая песочница.

Фото: gb.kyivcity.gov.ua

Победил в голосовании и проект, благодаря которому специализированная школа №112 на ул. Большой Васильковской сможет закупить за 381,4 тыс. грн новое современное оборудование для пищеблока. А жители ул. Вильямса в Голосеевском районе смогут благоустроить территорию возле пруда, расположенного возле дома №19/14.

"Местность возе водоема из зеленой зоны превратилась в площадку для парковки и мойки автомобилей, сброса снега и мусора. Все это угроза для окружающей среды", — поясняют инициативу авторы проекта.

За 232,3 тыс. грн тут будут приведены в порядок пешеходные зоны и проведены работы по озеленению. Есть в списке победителей "Общественного бюджета" и проекты, важные не для отдельного района, а для всего города. К примеру, это закупка нового медицинского оборудования для Киевского центра трансплантации костного мозга (стоимость — 1,4 млн грн). А есть и развлекательные — это проведение в столице нескольких масштабных фестивалей. Например, молодежного зимнего Snigfest.

В КГГА говорят, что вскоре начнется подготовка документов, необходимых для реализации всех идей. А воплощать их в жизнь будут в следующем году (деньги предусмотрят именно в бюджете Киева на 2020 год).

Как сообщалось ранее, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года. В 2018 году были определены победители общественного бюджета-2019: это более 340 проектов, из которых 40% относятся к сфере образования. На финансирование инициатив киевлян, которые начнут реализовывать в 2019 году, из бюджета Киева выделено 150 млн грн.

Отметим, что Киев занял пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times – FDI Magazine по результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве определили победителей "Общественного бюджета": кому дадут деньги". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"