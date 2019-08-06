Строительство будет проходить в четыре этапа

Собака помогла мужчине стать миллионером / Фото: Pixabay

В Киеве осенью начнут строить новый центр защиты животных https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0 2019-08-06T15:17:00+03:00 Другие новости Строительство будет проходить в четыре этапа

В Киеве осенью начнут строительство нового многофункционального Центра защиты животных. Новое заведение будет предусматривать ветеринарную клинику с широким спектром услуг, приют для собак и кошек, а также отель для временного пребывания животных на время отъезда хозяев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Строительство будет проходить в четыре этапа. Первый этап – это строительство ветеринарной клиники с новым оборудованием, рассчитанным на одновременный прием 55 кошек и 108 собак. В составе больницы будет карантинный блок на три этажа, рассчитанный на 100 животных, а также трансформаторная подстанция и котельная.

Вторая очередь – это строительство ветеринарного отеля, рассчитанного на 38 собак и 22 кошек.

Реклама

Третья очередь строительства – это убежище для котов, рассчитанное на 120 котов.

В тренде Вырастет ли цена на дизтопливо: у Зеленского дали ответ

Четвертая – 547 вольеров для содержания собак.

Ранее сообщалось, что в городской больнице ветеринарной медицины в Киеве презентовали единый реестр домашних животных, реализованный в рамках инициативы Kyiv Smart City.

Также отметим, что столичные зоозащитники забили тревогу: в городе уничтожают беспризорных котов. По словам волонтеров, вместо того чтобы разрешить четверолапым свободно жить в подвалах домов, коммунальщики заделывают лазейки в такие помещения, из-за чего животные просто гибнут.

Тем временем, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама