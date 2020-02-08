В Киеве остановку маршруток возле станции метро украсили елками

Деревья воткнули в бетонные вазоны, которые расположены на тротуаре

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

Возле станции метро "Позняки" в Киеве появилось необычное "украшение". Неизвестные высадили тут елки. Деревья воткнули в бетонные вазоны, которые расположены на тротуаре, где пассажиры заходят в маршрутки. Некоторые деревья уже успели вытащить из вазонов прохожие.

"Какое-то странное украшение. Такое впечатление, что после закрытия елочных базаров кто-то решил украсить наши бетонные джунгли и как попало воткнул эти елки в вазоны", – говорит Ольга Смольникова, жительница Позняков.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района нам сообщили, что появление елочек на остановке маршруток возле станции метро "Позняки", не их инициатива.

Не могут пояснить появление елок и на самой станции "Позняки". Там отмечают, что территория вне подземного перехода им не принадлежит.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Пассажиры предполагают, что такое "озеленение" – это инициатива маршруточников, дескать они поставили бетонные клумбы, чтобы там не парковались таксисты. Отсюда, напомним, отправляются в рейсы как минимум 4-5 маршруток.

"Елки? Нам некогда в туалет сбегать. Время для посадки пассажиров – семь минут. Что уж говорить про какие-то елки... Нет, мы их не высаживали, может кто-то из другого маршрута", – рассказал нам водитель одной из маршруток.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в столице на Старокиевской горе, всего в двух шагах от фундамента Десятинной церкви, растет древняя липа. По официальным данным, дереву почти 400 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама