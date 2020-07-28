В Киеве от коронавируса умерли уже 130 человек

В Киеве заболеваемость коронавирусом снова пошла в рост. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 110 человек, днем ранее было 70 подтвержденных случаев. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За сутки от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии в городе умерли 130 киевлян.
Всего по состоянию на 28 июля в Киеве уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За сутки инфицированы:
- 45 женщин в возрасте от 18 лет до 81 года;
- 59 мужчин в возрасте от 19 лет до 71 года;
- 2 девочки – 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.
В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 45, в Оболонском и Днепровском – по 14, в Дарницком районе – 12 случаев.
Напомним, после вспышки коронавируса в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ") в Киеве проверят все учреждения, где есть общежития, чтобы предотвратить массовые заражения.
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