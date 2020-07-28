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В Киеве от коронавируса умерли уже 130 человек

28 июля, 10:47

Наталья Руда Наталья Руда

По состоянию на 28 июля в городе зафиксировано 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

В Киеве заболеваемость коронавирусом снова пошла в рост. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 110 человек, днем ранее было 70 подтвержденных случаев. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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За сутки от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии в городе умерли 130 киевлян.

Всего по состоянию на 28 июля в Киеве уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки инфицированы:

  • 45 женщин в возрасте от 18 лет до 81 года;
  • 59 мужчин в возрасте от 19 лет до 71 года;
  • 2 девочки – 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева.

В тренде
В Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии: заразилась треть жильцов

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 45, в Оболонском и Днепровском – по 14, в Дарницком районе – 12 случаев.

Напомним, после вспышки коронавируса в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ") в Киеве проверят все учреждения, где есть общежития, чтобы предотвратить массовые заражения.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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