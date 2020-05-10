В Киеве откроют детскую школу искусств, которую реставрировали 15 лет (фото)

Реставрацию помещения на ул. Бульварно-Кудрявской, 2 начали в 2005 году

В Киеве после масштабной реставрации и строительства современного концертного зала готовится к открытию Киевская детская школа искусств № 2 им. М. И. Вериковского. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Школа искусств будет занимать здание памятника истории, памятника архитектуры 1900 года на ул. Бульварно-Кудрявской, 2. Реставрацию помещения начали в 2005 году, но из-за нехватки финансирования процесс двигался довольно медленно. Активные работы продолжались только последние три года, когда удалось привлечь средства из государственного фонда регионального развития и городского бюджета.

Вместе с тем завершено строительство отдельного концертного зала на 350 зрительских мест. Большая сцена обеспечена современным звуковым и осветительным оборудованием, за сценой смонтирован большой экран.

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Кроме того, в школе было полностью обновлено здание, заменены перекрытия, усилен фундамент, проложены новые коммуникации. Обустроили мансарду, которая ранее была техническим этажом и никак не использовалась. Теперь в ней разместят художественные классы. 80% занятий в школе будет проходить в индивидуальном режиме в просторных классах. Всего школа примет 1300 детей.

"Занятия станут доступными для детей с инвалидностью – здание будет полностью соответствовать требованиям безбарьерности. Значительное внимание уделено вопросам безопасности – установлены современные противопожарные системы", – уточнили в КГГА.

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В школе детей учат искусству по 29 направлениям – балет и хореография, различные виды вокала, живопись и т.д.

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Ранее мы писали о ремонте школы в Вишневом.

Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал в одной из местных школ. Так, бывший директор школы заявила, что ее вынудили уволиться по собственному желанию, поскольку она запретила вымогательство в учебном заведении, и следом за ней с должностей ушли еще шестеро сотрудников. В свою очередь чиновники из управления образования утверждают, что директор была просто некомпетентной.

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