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В Киеве открылась выставка фиалок

8 января, 15:14

Мероприятие можно посетить по улице Попудренко, 34

Фото: Запорожский ботсад

Фото: Запорожский ботсад

В Киевской водолечебнице с 8 января открылась бесплатная выставка фиалок. Так, на выставке будет представлено множество сортов фиалок и хойи. Также можно будет получить консультацию специалистов по выращиванию фиалок и других комнатных растений.

Мероприятие можно посетить по улице Попудренко, 34, до 11 января с 11:00 до 18:00, в воскресенье до 17:00.

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Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев цветы цветение фиалки

Источник: Сегодня

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