В Киеве открылась выставка уникальных копий карт Украины XV-XVIII веков: фото

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Национальном музее имени Тараса Шевченко проходит уникальная выставка копий географических карт территорий Украины XV-XVIII веков.

Экспозиция с картами разместилась в самом современном музейном зале, открытом в 2014 году. Правда в солнечный день музейное помещение настолько залито светом, что не все экспонаты можно хорошо разглядеть. Самая старая карта Украины, представленная в экспозиции, изготовлена 16 июля 1482 года в Ульме (Германия) по образцу античной карты Птолемея. Ее оригинал был продан в 2014 году за 317 тыс. долларов. Особый восторг у посетителей вызывает карта французского инженера Гийома де Боплана "Генеральный план Диких полей, проще говоря, Украина. С прилегающими провинциями" изданная в 1648 году. На ней юг нашей страны на карте находится вверху, то есть она перевернута "вверх ногами" относительно привычной нам ориентации. Она охватывает практически все территории Украины, кроме основной части Крыма.

"До появления казачества нашу страну называли Русью, Скифией или Сарматией. Сарматией – потому, что карты, которые печатались в Средние века, использовали данные античных географов. Во времена античности на этой территории проживали племена скифов, сарматов. Отсюда и разные названия нашей страны", – рассказал нам музейный гид.

Благодаря казакам и их войнам на картах XVIII века наши территории стали подписывать уже как страну козаков или Украина. Кстати, Киев один из немногих городов нашей страны, представленный на всех европейских картах. В те времена это был небольшой город, но картографы помнили, что во времена Руси он был столицей большого государства.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 и продлится до 25 августа. Стоимость входа для взрослых- 45 гривен, школьники и студенты – 25 гривен. Детям до шести лет вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что в Киеве покажут уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть с 31 августа по 31 октября в Киеве на ВДНГ.

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