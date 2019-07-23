В Киеве открыли барельеф в честь Стравинского

Барельеф установили на улице Лютеранской 28/19

Фото: КГГА.

В Киеве открыли новый арт-объект – памятный барельеф в честь выдающегося композитора и дирижера Игоря Стравинского. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Барельеф установили на улице Лютеранской 28/19. В доме по этому адресу художник жил и творил в период своего пребывания в Киеве.

Памятная доска Игорю Стравинскому – первый монумент в проекте "Выдающиеся личности, которые изменили мир", организованном меценатами и столичными властями.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ближайшее время в столице откроют памятник Игорю Сикорскому – выдающемуся авиаконструктору.

На днях в Киеве появилась новая, девятнадцатая по счету, миниатюрная скульптура в рамках проекта "Шукай".

Напомним, мода украшать улицы миниатюрными бронзовыми скульптурами покорила весь мир и дошла до Киева. В прошлом году 12 символов столицы поселились в центре города.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Также смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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