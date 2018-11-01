В Киеве открыли Центр поддержки ветеранов АТО, полицейских и спасателей

Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций

В Киеве открыли Центр социальной, психологической и юридической поддержки ветеранов АТО, полицейских, спасателей и членов их семей открыли сегодня в Киеве.

Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций. Они будут помогать при оформлении документов, проводить консультации психолога и профориентировать.

Veteran Hub – социальный проект Фонда Елены Пинчук, Виктора Пинчука и общественной организации"Побратимы".

Ранее сообщалось, в Украине функционирует сеть госпиталей ветеранов войны, где демобилизованные участники Операции Объединенных сил или АТО могут пройти реабилитацию – медицинскую, физическую и психологическую. В этих заведениях с ноября 2014 года комплексную реабилитацию прошли более 55 тысяч украинских воинов, причем все услуги предоставляются бесплатно.

Также мы писали о том, что бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни. При этом, эксперты рассказывали также и о главных проблемах реабилитации.