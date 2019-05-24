В Киеве открыли интерактивную экологическую тропу
По маршруту расставлены креативные указатели
В Киеве на ул. Потехина, 16 (в Голосеевском лесу), открыли интерактивную экологическую тропу. Ее длина составляет 2,7 километра.
По маршруту расставлены креативные указатели, желающие смогут заняться йогой, порисовать на больших планшетах и просто отдохнуть от шума города.
Ранее мы писали, что в Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.
Отметим, что в столице завершается ремонт детской железной дороги в Сырецком парке. Рабочие превратили станцию "Яблонька" в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. Местные жители уже могут там прогуляться и оценить масштабы проведенных работ. У входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместится небольшой музей, где можно будет купить сувениры. Помимо полной реконструкции "Яблоньки", рабочие приводят в порядок вторую станцию "железки" "Вишенька". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых. Также железнодорожники ремонтировали детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства, который будет катать гостей парка в праздничные дни.
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