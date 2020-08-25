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В Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко (фото)

25 августа, 09:13

Наталья Руда Наталья Руда

Автором мурала является художник Андрей Пальваль

На столичной Соломенке 24 июня открыли мурал, посвященный сыну известного украинского поэта и писателя Ивана Франко Петру, который является одним из основателей "Пласта".

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Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев на своей странице в Facebook.

Мурал можно найти на доме №7 по улице Антонова. Педагог и химик Петр Франко изображен на нем в форме летчика, так как с 1918 года он руководил референтурой летчиков в учебной команде Украинской Галицкой Армии (УГА). Франко погиб при невыясненных обстоятельствах в 1941 году, место его захоронения до сих пор неизвестно.

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Автором мурала является художник Андрей Пальваль.

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Ранее в центре Львова появился мурал, посвященный известному оперному певцу, солисту Парижской оперы, волонтеру и бойцу-добровольцу, Герою Украины Василию Слипаку, который погиб от пули снайпера 29 июня 2016 на Донбассе. На стене дома львовские художники нарисовали Василия Слипака как оперного певца и украинской бойца с позывным "Миф".

Также смотрите в сюжете об огромном мурале в Харькове:

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Киев Иван Франко мурал

Источник: Сегодня

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