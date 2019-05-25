В Киеве открыли новый "стеклянный" пешеходный мост

На открытие пришло несколько сотен человек

В Киеве открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

























Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с днем города и лично пришел на открытие моста. Вместе с братом он решил проверить стеклянный пол на прочность и попрыгать, стекло выдержало. Кличко отметил, что стекло, которое использовали в качестве пола смотровых площадок, изготовленное в Украине, как и остальные стройматериалы. Стеклянный пол, по информации мэра Киева может выдержать нагрузку в 1150 кг на 1 квадратный метр.

"Я практически ежедневно приезжал сюда, проверял, как идут работы. И наблюдал как вырисовывается эта красота, которую мы видим сегодня. Были, конечно, и манипуляции вокруг этого объекта, разговоры – нужен-не нужен, такой-не такой. Но я убежден: это будет одна из красивейших и самых популярных локаций столицы! Точно могу сказать, что ранее подобных проектов в Украине не воплощали!" - сказал Виталий Кличко.

На открытие пришло несколько сотен человек.

Длина моста почти 212 метров. Мост опирается на 4 опоры, высота наибольшей 32 метра, а самой низкой – 22 метра. На его строительство потратили 275 млн грн. При этом Кличко отметил, что все расходы будут проверены.

Напомним, недавно в Киеве показали стеклянный пол будущей переправы. Он будет выполнен в виде нескольких вставок на трех смотровых площадках моста. Сверхпрочное стекло изготовили в Украине – его прочность не так давно проверял Виталий Кличко.

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