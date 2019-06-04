В Киеве открыли обновленную Аллею художников

Ее начали ремонтировать в конце 2017 года

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В столице открыли обновленную Аллею художников, которая теперь стала немного больше и тянется от Андреевского спуска к фуникулеру. Ее начали ремонтировать в конце 2017 года.







Здесь появились места с навесами для художников, освещение, уютные лавочки и четыре обзорные площадки. Только укладка плитки, установка перильного ограждения и деревянного настила обошлись бюджету в 6 млн грн. Также здесь отреставрировали две беседки за 376 тыс. грн каждая.

Напомним, в конце мая в Киеве прошло открытие культового в столице места — Зеленого театра на Парковой дороге в Печерском районе. Вход в Зеленый театр теперь украшает огромная неоновая голова с пугающе расставленными руками. На самом открытии (оно длилось два дня) были сотни посетителей, преимущественно киевская молодежь. Для них со сцены выступали известные украинские диджеи, а специальным гостем был культовый немецкий диджей Марк Ромбой.

Также в Киеве открыли более 40 бесплатных зон для пикников. Смотрите видео, как безопасно провести пикник:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве открыли обновленную Аллею художников". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"