ФОТОФАКТ. В Киеве открыли памятник азербайджанскому поэту и мыслителю

Бюст расположился он на бульваре Дружбы Народов

Фото: facebook.com/Рашад Тагиев.

В столице открыли новый памятник — бронзовый бюст известному азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими. Расположился он на бульваре Дружбы Народов (у перекрестка с ул. Кургановской), где два года назад создали небольшой сквер в честь дружбы Азербайджана и Украины.

Напомним, в прошлом году на пересечении ул. Черновола и Сечевых Стрельцов открыли памятник азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву. А сквер Гейдара Алиева на ул. Глыбочицкой считается одним из самых красивых в Киеве.

Фото: facebook.com/Рашад Тагиев

Напомним, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь. Скульптурная композиция расположена на набережной Днепра недалеко от станции метро "Днепр". В 2010 году уже произошло обрушение задней части ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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