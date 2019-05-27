Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ФОТОФАКТ. В Киеве открыли памятник азербайджанскому поэту и мыслителю

27 мая, 09:49

Бюст расположился он на бульваре Дружбы Народов

Фото: facebook.com/Рашад Тагиев
Фото: facebook.com/Рашад Тагиев.

В столице открыли новый памятник — бронзовый бюст известному азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими. Расположился он на бульваре Дружбы Народов (у перекрестка с ул. Кургановской), где два года назад создали небольшой сквер в честь дружбы Азербайджана и Украины.

Напомним, в прошлом году на пересечении ул. Черновола и Сечевых Стрельцов открыли памятник азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву. А сквер Гейдара Алиева на ул. Глыбочицкой считается одним из самых красивых в Киеве.

Фото: facebook.com/Рашад Тагиев
Фото: facebook.com/Рашад Тагиев

Напомним, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь. Скульптурная композиция расположена на набережной Днепра недалеко от станции метро "Днепр". В 2010 году уже произошло обрушение задней части ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, памятник, сквер

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве открыли памятник азербайджанскому поэту и мыслителю". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев с открыток: как много потеряла столица и что чудом уцелело

25 мая, 10:40

Мы сравнили самые популярные виды столицы с открыток прошлых лет с современными фото

В Киеве появилась статуя огромного черного быка

24 мая, 10:27

Скульптуру установили на Позняках

Вандалы обезглавили статую Владимира Великого в Канаде

23 мая, 17:19

Памятник крестителю Киевской Руси стоял возле церкви святых Владимира и Ольги и был благословлен Папой Римским

В Киеве помыли Монумент Независимости: появились фото

23 мая, 12:22

Помывку должны были сделать еще вчера, однако ее перенесли

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

«Не бойтесь измены»

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

В ПФ рассказали, сколько украинцев получает пенсию свыше 10 тыс

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в «Голосе. Дети»

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Коломойский прилетел в Украину не один: рассекречены фамилии

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь