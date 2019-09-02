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В Киеве открыли памятник легендарному авиаконструктору: фото

2 сентября, 11:37

Александр Марущак

Бронзовая скульптура установлена возле аэропорта "Киев" в Жулянах

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Возле аэропорта "Киев" 31 августа, в День авиации Украины, открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовый памятник высотой более семи метров установлен на полусфере в виде земного шара.

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В руке молодой авиаконструктор держит первую модель вертолета, которую он сделал и запустил в Киеве. Скульптор Владимир Журавель создал специальный механизм, при помощи которого лопасти вертолета будут крутиться от сильного порыва ветра. Памятник изготавливался почти девять месяцев за счет мецената от аэропорта "Киев". Подписи на граните на английском и украинском языках сделают в виде букв, стилизованных под лопасти вертолета. Теперь у киевлян появится новая традиция: потрешь ногу Сикорскому — облетишь весь земной шар!

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Ранее мы писали, как Сикорский создал самолет по "чертежам" из сна.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Киев памятник сикорский

Источник: Сегодня

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