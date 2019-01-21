В Киеве открыли первый барельеф атаману войск УНР Симону Петлюре

Автором барельефа стал скульптор Василий Маркуш

Фото: www.facebook.com/uinp.gov.ua.

В Киеве открыли первый барельеф атаману войск УНР Симону Петлюре //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b4/e26/5c45b4e26194e.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b4/e26/5c45b4e26194e.jpg 2019-01-21T14:05:00+02:00 Другие новости Автором барельефа стал скульптор Василий Маркуш

В Киеве открыли первый мемориальный барельеф главе директории Украинской Народной Республики, главному атаману войск и флота УНР Симону Петлюре. Установили барельеф в символическом месте – в начале улицы Петлюры, сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

На этом месте в январе 1918 года продолжались бои подразделений Армии УНР с большевистскими мятежниками. Автором барельефа стал скульптор Василий Маркуш.









В церемонии открытия участвовали вице-премьер-министр Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук и другие.

Напомним, ранее мы писали, что экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила перенос памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится возле военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве. За данное решение боролись больше трех лет. Теперь на месте монумента Суворову намерены поставить памятник участнику казацких восстаний против Речи Посполитой в XVII века полковнику Ивану Богуну.

Также в Киеве на выставке показали документ столетней давности об объединении Украины. Посетители увидели уникальный серебряный венок для Сечевых стрельцов.

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