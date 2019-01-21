В Киеве открыли первый барельеф атаману войск УНР Симону Петлюре
Автором барельефа стал скульптор Василий Маркуш
В Киеве открыли первый мемориальный барельеф главе директории Украинской Народной Республики, главному атаману войск и флота УНР Симону Петлюре. Установили барельеф в символическом месте – в начале улицы Петлюры, сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.
На этом месте в январе 1918 года продолжались бои подразделений Армии УНР с большевистскими мятежниками. Автором барельефа стал скульптор Василий Маркуш.
В церемонии открытия участвовали вице-премьер-министр Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук и другие.
Напомним, ранее мы писали, что экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила перенос памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится возле военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве. За данное решение боролись больше трех лет. Теперь на месте монумента Суворову намерены поставить памятник участнику казацких восстаний против Речи Посполитой в XVII века полковнику Ивану Богуну.
Также в Киеве на выставке показали документ столетней давности об объединении Украины. Посетители увидели уникальный серебряный венок для Сечевых стрельцов.
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