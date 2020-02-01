В Киеве открыли уникальный отель для котов (видео)

Массаж, ароматерапия и антистрессовые процедуры. Но все это разнообразие релаксации не для людей, а для котов. В столице открыли уникальный отель для животных – кототель. За сутки в условиях ухода и комфорта просят 500 гривен.

Вместе с пушистиком по имени Хаки Мария живет 7 лет. Но карьера танцовщицы иногда зовет в командировку. Так и сейчас. И сейчас впервые четвероногий останется не у друзей или ветклинике, а в уникальном кошачьем отеле.

"Вроде бы он хорошо себя здесь чувствует. Домик ему понравился. Сразу зашел. На три дня (оставлю). Но если надо будет дольше, то мы посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Пока что все замечательно. Он уже поспал, поел. Попили, посидели, полазили", – говорит Мария.

Наблюдать за любимцем онлайн Мария сможет круглосуточно.

"У каждого клиента в телефоне ставится простейшая программа. Он может в любое время суток посмотреть через камеру, которая есть в каждом номере, что делает его кот. Как он ест, как он спит, как он играет", – объясняет Сергей Клочко, зоопсихолог.

В кототеле для животных устроили удобные боксы. Внутри все для идеального кошачьего отдыха, а вот снаружи развлечения и активности.

"Специальные сотрудники делают ему массаж, они следят за тем, чтоб он не стрессовал и активно двигался. Есть специальные игры, есть кварцевание, очистка воздуха, есть специальные кубы, которые мы построили для того, чтоб животные чувствовали себя комфортно и получали эмоциональную нагрузку", – говорит зоопсихолог.

Фоном играет успокаивающая музыка, написанная специально для четвероногих.

А еще специалисты используют феромоны, которые имитируют запах материнского молока и очень хорошо успокаивают. Снимают стресс в животного. Но и это еще не все. Уютную атмосферу в котеле создает и ароматерапия. Запах лаванды и кошачьей мяты на пушистых гостей действует успокаивающе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак. В доме по указанному адресу – просторный холл, и там есть эти кабинки с душем, даже мочалка лежит. Кстати, и табличка есть, где жильцов благодарят за то, что они убирают за своими питомцами.

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