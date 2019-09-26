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В Киеве открыли вторую очередь парка "Победа": как выглядит зеленая зона после ремонта (фото, видео)

26 сентября, 15:18

Площадь парка, где уже сделали капитальный ремонт, - 25 га

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В Киеве после капитального ремонта открыли вторую очередь парка "Победа" в Днепровском районе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Первую очередь обновленного парка открыли в июне прошлого года.

"В части парка, которую презентовали сегодня, обустроили дорожки из ФЭМа, асфальтовое покрытие для заезда технологического транспорта, осуществили озеленение, в частности, высадили живую изгородь из кустов, установили новенькие лавочки и урны для мусора, новые опоры для освещения", - говорится в сообщении.

Также в парке теперь есть новая общественная уборная, дом садовника и помещения для муниципальной охраны.

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Обустроили и современные детские площадки, в частности, спортивно-игровой комплекс с резиновым покрытием, установили мини-батуты, качели, канатный комплекс.

"Есть теперь в парке "Победа" и интересные арт-объекты и локации: смотровая площадка на берегу озера, "железные деревья" в тихой зоне парка – три дерева высотой пять метров, обвитые живыми лианами, "зонтик" с обозначением выдающихся городов мира и расстоянием до них, "скамьи-буквы" высотой более двух метров и протяженностью 24 метра, которые образуют название парка "Победа"; "Крестики-нолики" – деревянные подвижные кубики размером 50*50 см, "зеленый медведь" – фигура, обтянутая искусственным газоном высотой более трех метров", – уточнили в КГГА.

Сейчас продолжаются работы по устройству освещения второй очереди парка. Их планируют завершить до конца года. Площадь парка, где уже сделали капитальный ремонт, – 25 га. Общая площадь парка – 65 га.

Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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Киев ремонт парк

Источник: Сегодня

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