В Киеве открылись бассейны: новые правила посещения

Плавать можно как с группой, так и индивидуально

В столице в начале недели открылись учреждения физической культуры и спорта. Они восстановили график работы в соответствии со своим распорядком, сообщает КГГА.

В частности, в Киеве разрешили работать бассейнам для учебно-тренировочных групп и индивидуального посещения. Такие занятия проводятся при условии соблюдения норм одновременного пребывания на одной дорожке.

Среди обязательных условий – одновременное пребывание в заведении не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала для индивидуальных занятий и одного человека на 5 квадратных метров площади зала для групповых и командных занятий. При этом, в группе не может быть более 10 человек. Работники и посетители обязательно должны иметь при себе защитную маску или респиратор.

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Кроме того, разрешено проведение спортивных, молодежных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе массовые тренировки на открытых площадках, и спортивные соревнования. Важно то, что участие в таких мероприятиях могут принимать не более 50 человек, кроме мероприятий, предусматривающих пребывание участников в течение длительного периода на одной территории.

Во всех зонах проведения занятий и массово-спортивных мероприятий размещены дополнительные места для обработки рук антисептиками, бумажные полотенца и контейнеры для их утилизации. А перед началом тренировок или во время мероприятия обязательно измеряется температура работникам и посетителям.

Ранее мы писали, что во время карантина спортивные учреждения обязали ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, не открывая каждый второй шкаф для раздевания/душевую кабину, и нанести соответствующие отметки. Количество клиентов, одновременно находящихся в учреждении, должно учитывать и не допустить возможное скопление в зонах раздевалок, а также в санитарных и административных зонах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов дал совет нарушителям карантина.

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