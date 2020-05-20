В Киеве открылись почти 40 рынков

В Киеве по состоянию на 20 мая уже 37 рынков выполнили противоэпидемические требования и могут вернуться к работе. Об этом сообщает пресс-служба городской государственной администрации (КГГА).

Полный список работающих рынков можно найти на сайте КГГА.

Напоминаем, что агропродовольственные рынки столицы открываются постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. Это:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционная термометрия на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

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Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, вокруг рынков не должно быть стихийной торговли.

Также продолжает действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, что столичные рынки начали возобновлять работу с 1 мая с разрешения Кабмина.

Кроме того, в Киеве кофейни, рестораны, ларьки и киоски также могут работать, но только на вынос и на летних террасах.

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Как известно, ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. С 11 мая в Украине введен первый этап послаблений. С 22 мая может быть введен второй. При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:

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