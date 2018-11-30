В Киеве открылись пункты обогрева: где можно выпить горячего чая и отдохнуть от мороза (список адресов)

Погреться можно в оборудованных местах при поликлиниках и социальных центрах, некоторые точки работают круглосуточно

В связи с понижением температуры воздуха в столице развернули пункты обогрева, которые работают в соответствии с погодными условиями, сообщили в КГГА.

В пунктах можно выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь.

Они располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики. В случае необходимости в них может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

Список пунктов обогрева в Киеве











Напомним, когда в ноябре грянули первые ночные морозы, на Виноградаре насмерть замерз бездомный мужчина.

В КГГА сайт "Сегодня" заверили, что пункты обогрева, где люди смогут отдохнуть после пребывания на холоде, выпить чая и даже получить доврачебную помощь в случае переохлаждения, будут работать, как и в прошлом году. Однако они откроются не с первыми морозами, а с наступлением настоящей зимы.

Тем временем, со среды, 28 ноября, в Киеве начали работать бригады социального патруля. По словам директора Департамента социальной политики Юрия Крикунова, начнет усиленную работу оперативный штаб помощи бездомным.

"На Железнодорожном вокзале, Привокзальной площади и пригородном вокзале "Дарница" развернут свою работу социальные патрули. Они будут развозить горячие обеды и чай, при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь", – рассказал чиновник.