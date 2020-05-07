В Киеве открылся Бессарабский рынок: как проходит торговля в карантин (фото)

На рынке сообщили, что работают "с соблюдением необходимых условий для обеспечения надлежащей защиты от инфекции"

В Киеве в четверг, 7 мая, возобновил работу Бессарабский рынок. Отметим, что ранее открылись рынок "Демеевский" в Голосеевском районе, рынок "Маяк" в Деснянском районе, "Базар на Лесной" в Деснянском районе, "Печерский" и "Владимирский" рынки.

"Мы открылись! Администрация Бессарабского рынка провела тщательную подготовку и открыла торговый зал для посетителей 7 мая. Учитывая, что в стране продолжается карантин, рынок будет работать с соблюдением необходимых условий для обеспечения надлежащей защиты от инфекции", – говорится в сообщении рынка в Facebook.

Кроме того, также в Сети опубликованы фото с рынка, на которых видны немногочисленные покупатели и накрытые пленкой торговые ряды.

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Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая, однако отмена ряда ограничений запланирована уже с 11 мая.

Кроме того, в столице с 5 мая кофейням, киоскам и МАФам разрешили продавать кофе и еду на вынос при соблюдении всех санитарных норм в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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