/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве открылся новый музей: 110 фигур из силикона рассказывают историю Украины (фото) Василий Михальчук https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-05T10:15:56+03:00 Другие новости Отдельные фигуры подмигивают и умеют улыбаться

В Киеве открылся новый музей — истории становления украинской нации. В нем показана история Украины с незапамятных времен до наших дней. "Сегодня" посетили его залы и узнавали, что в нем необычного.

Музей находится у подножия монумента "Родина-мать" (ул. Лаврская, 27). У входа в залы посетителей встречает двухметровая свеча из воска. Она весит 800 кг, а создавали ее пчеловоды со всей страны как оригинальный символ страны. В музее — 25 экспозиций, они включают в себя 110 силиконовых фигур известных украинцев, подлинные артефакты и 5D-инсталляции — технология наложения звуковых и видеоспецэффектов на мониторы, создающая эффект присутствия.

Можно увидеть быт витязей и как князь Владимир крестит в Днепре киевлян. Побывать в кабинете, в котором сидят Грушевский, Винниченко и Петлюра.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Винниченко держит в руках папиросу и слушает доклад Петлюры о положении дел в армии, а Грушевский хитро поглядывает на обоих.

Скульптуры настолько реалистичны, что многие посетители пугаются.

"У некоторых фигур видны ссадины и синяки, как в жизни. Секрет очень прост, все манекены разрабатывали наши ученые", — рассказал "Сегодня" Валерий Галаган, основатель музея.

А отдельные фигуры подмигивают и умеют улыбаться! Например, в экспозиции, посвященной временам гетмана Богдана Хмельницкого, установлена фигура его друга, полководца Ивана Богуна. Если к нему подойти, то он начинает улыбаться и подмигивать посетителям. Каким образом это происходит, в музее делиться не хотят, ссылаясь на оригинальность технологии. Стоимость скульптур — от нескольких тысяч долларов и выше. Тут можно увидеть ученых, священников, музыкантов, певцов — Олега Скрипку, Николая Амосова, Игоря Сикорского, певицу Джамалу...

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Зал "Война на востоке Украины" оформлен в виде воинской землянки с железными кроватями и разорванными снарядами. Здесь можно увидеть видеоролики о захвате Донецкого аэропорта. Людям становится не по себе, когда они подходят к военным телефонам. Из них звучит реальный голос маленькой девочки, которая звонит отцу на фронт: "Алло, пап! Как там война, ты жив?". Многие уходят из музея в слезах.

К каждому из экспонатов можно близко подойти и сделать с ним фотографию на память. Можно подержаться за микрофон и "спеть" вместе с легендарным Кузьмой.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Или взять в руки флаг Украины вместе с Вячеславом Чорноволом. Для тех, у кого нет времени бродить по всем залам, есть мониторы с описанием экспозиций, или можно воспользоваться помощью смартфона-гида, который выдают посетителям.

Музей работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Стоимость входа — 220 грн для взрослых, детский билет — 160 грн. Детям до шести лет вход бесплатный.

Также смотрите в сюжете, как создавались силиконовые фигуры:

Ранее сообщалось, что в Донецке открылся "музей восковых фигур", в котором экспонатами оказались фигурки главарей боевиков, уничтоженных за время противостояния на Донбассе – Александра Захарченко, Арсения Павлова-"Моторолы" и Михаила Толстых-"Гиви". Появление фотографий с этой экспозиции стало поводом для шквала насмешек в социальных сетях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама