Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве открывается масштабная выставка тюльпанов

Сегодня, 15:11

Цветочные инсталляции должны были показать еще 19 апреля, однако дату из-за погоды перенесли

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в четверг, 25 апреля, на Певческом поле (ул. Лаврская, 33) откроется девятая ежегодная выставка тюльпанов "Сказки мира", сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

Открытие состоится в 17:00.

"Цветочные инсталляции нынешней выставки посвящены сюжетам известных сказок о Золушке, Алладине, Золотой рыбке, Алых парусах и т.д. Как обещают организаторы, "даже взрослые почувствуют себя, как в детстве, в удивительном месте, где реальность сливается со сказкой", – говорится в сообщении.

В течение трех недель киевляне и гости столицы смогут увидеть цветение более 11 новых сортовых тюльпанов в общем количестве 180 тысяч цветов.

На территории экспозиции также будут работать цветочный и хендмейд ярмарки, детская зона, комната матери и ребенка, веревочный парк.

Выставка должна была открыться 19 апреля, однако ее перенесли.

Напомним, в прошлом году выставка тюльпанов называлась "Вокруг света". На Певческом поле" из цветов создали Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

Ранее мы сообщила, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

А в Ужгороде распустились не только магнолии, но и миндаль:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, певческое поле, тюльпаны

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве открывается масштабная выставка тюльпанов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Буковине открыли цветочную карту Украины

15 апреля, 18:32

Поля тюльпанов и пионов зацветут в Черновицкой области

Красота по-голландски: под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов

7 апреля, 05:47

В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек

На Певческом поле в Киеве готовят новую волшебную выставку цветов

3 апреля, 16:59

Фестиваль в этом году будет посвящен сказкам мира

В Киеве раньше срока зацвели тюльпаны и нарциссы

3 апреля, 15:51

Жителей и гостей столицы также приглашают посмотреть на цветение уникальных магнолий

Зеленский допустил назначение Порошенко на пост в правительстве

Пугачева сделала скандальное предложение внуку-бунтарю

Экс-депутат Госдумы назвал истинную цель Путина на Донбассе

Один из членов банды "днепровских маньяков" вышел на свободу

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Коболев назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

Зеленский назвал "задачу №1" на посту президента