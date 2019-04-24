В Киеве открывается масштабная выставка тюльпанов

Цветочные инсталляции должны были показать еще 19 апреля, однако дату из-за погоды перенесли

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в четверг, 25 апреля, на Певческом поле (ул. Лаврская, 33) откроется девятая ежегодная выставка тюльпанов "Сказки мира", сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

Открытие состоится в 17:00.

"Цветочные инсталляции нынешней выставки посвящены сюжетам известных сказок о Золушке, Алладине, Золотой рыбке, Алых парусах и т.д. Как обещают организаторы, "даже взрослые почувствуют себя, как в детстве, в удивительном месте, где реальность сливается со сказкой", – говорится в сообщении.

В течение трех недель киевляне и гости столицы смогут увидеть цветение более 11 новых сортовых тюльпанов в общем количестве 180 тысяч цветов.

На территории экспозиции также будут работать цветочный и хендмейд ярмарки, детская зона, комната матери и ребенка, веревочный парк.

Выставка должна была открыться 19 апреля, однако ее перенесли.

Напомним, в прошлом году выставка тюльпанов называлась "Вокруг света". На Певческом поле" из цветов создали Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

Ранее мы сообщила, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

А в Ужгороде распустились не только магнолии, но и миндаль:

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