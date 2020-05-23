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В Киеве открывают все рынки и ярмарки: названа дата

23 мая, 12:53

Татьяна Власенко

Торговые площадки возобновят свою работу уже 25 мая

В столице, где сегодня, 23 мая, частично начал работать зоопарк, уже с 25 мая возобновят свою работу все рынки и ярмарки. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"С 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки", – сказал Пантелеев.

Кроме того, по его словам, с 25 марта также будут разрешено пользоваться спортивными и детскими площадками в парках, скверах и возле домов.

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Как сообщал сайт "Сегодня", ранее стало известно, что в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи, зоны отдыха и кладбища. Правда, рестораны в отелях и бассейны пока останутся закрытыми.

С 12:00 23 мая в столице разрешили работу всех торговых помещений площадью до 100 квадратных метров, в том числе и тех, которые находятся в домах и имеют отдельные входы. Также с 12:00 в обычном режиме в столице возобновил свою работу весь общественный транспорт.

А в пятницу, 22 мая, с самого утра дороги в Киеве были парализованы тянучкам. И если утром транспортный коллапс наблюдался с выездом с Левого берега, то к вечеру был заблокирован проезд в центре города, на Большой Окружной, на Теремках.

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