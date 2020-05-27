В Киеве открываются торговые центры и отели: названа дата

В ТРЦ будут работать только магазины, а рестораны в отелях будут обслуживать на вынос

Гостиницы и торгово-развлекательные центры в столице возобновляют свою работу в конце этой недели. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров – без работы развлекательных зон. ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – открывать с субботы, 30 мая ", – сообщил Виталий Кличко.

Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов.

"Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения ", – отметил мэр.

Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах.

"Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Напомним, еще с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки.

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