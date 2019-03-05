В Киеве отменили знаменитый фестиваль писанок
Тайм-аут на год взяли из-за реконструкции в центре столицы
Яркого фестиваля гигантских авторских писанок, который в течение нескольких лет проводился на Пасху на Софийской площади, в этом году не будет. Организаторы, участники проекта Folk Ukraine, поясняют, что тайм-аут пришлось взять из-за грядущей реконструкции площади.
"Мы уже не представляем, чтобы "Писанка Арт-фест" проводился в другом месте", — говорят здесь.
Напомним, на Софийской, а также на Михайловской площади планируют заменить мощение, отремонтировать системы водоотвода, установить ограничительные столбики и болларды, озеленить территорию.
"Исторический вид площадей останется без изменений", — уверяют в "Киевавтодоре".
Сроки выполнения работ — 2019—2020 годы.
Напомним, в прошлом году масштабный Фестиваль писанок, кроме нескольких сотен расписных яиц и кроликов, представил красивую световую инсталляцию. Шестиметровая светодиодная писанка-беседка, возле которой можно было сделать фото на память, была установлена на Софийской площади. Особенно красиво инсталляция выглядела в темное время суток: она подсвечивалась, а над беседкой "порхали" яркие бабочки и стрекозы.
Как отметили организаторы, на пятый день работы, общее число посетителей фестиваля достигло отметки в 1,5 млн посетителей.
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