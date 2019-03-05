В Киеве отменили знаменитый фестиваль писанок

Тайм-аут на год взяли из-за реконструкции в центре столицы

Фото: Григорий Салай

В Киеве отменили знаменитый фестиваль писанок Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6e/867/5c7e6e867c1c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6e/867/5c7e6e867c1c8.jpg 2019-03-05T14:42:35+02:00 Другие новости Тайм-аут на год взяли из-за реконструкции в центре столицы

Яркого фестиваля гигантских авторских писанок, который в течение нескольких лет проводился на Пасху на Софийской площади, в этом году не будет. Организаторы, участники проекта Folk Ukraine, поясняют, что тайм-аут пришлось взять из-за грядущей реконструкции площади.

"Мы уже не представляем, чтобы "Писанка Арт-фест" проводился в другом месте", — говорят здесь.

Напомним, на Софийской, а также на Михайловской площади планируют заменить мощение, отремонтировать системы водоотвода, установить ограничительные столбики и болларды, озеленить территорию.

"Исторический вид площадей останется без изменений", — уверяют в "Киевавтодоре".

Сроки выполнения работ — 2019—2020 годы.

Напомним, в прошлом году масштабный Фестиваль писанок, кроме нескольких сотен расписных яиц и кроликов, представил красивую световую инсталляцию. Шестиметровая светодиодная писанка-беседка, возле которой можно было сделать фото на память, была установлена на Софийской площади. Особенно красиво инсталляция выглядела в темное время суток: она подсвечивалась, а над беседкой "порхали" яркие бабочки и стрекозы.

Как отметили организаторы, на пятый день работы, общее число посетителей фестиваля достигло отметки в 1,5 млн посетителей.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.