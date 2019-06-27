В Киеве отремонтируют детский автогородок в Куреневском парке

Реконструкция парка началась в сентябре прошлого года

Фото А. Темченко, "Сегодня".

В Киеве продолжается ремонт в Куреневском парке, который давно находится в стадии реконструкции. Местные жители задаются вопросом, когда закончатся работы, чтобы там можно было отдыхать.

Гендиректора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба напомнил, что реконструкция парка началась в сентябре прошлого года и состоит из двух этапов. На первый предусмотрено потратить более 17 млн гривен, на второй — почти 36 млн.

"Ежедневно на работах по обновлению парка трудятся от 11 до 15 рабочих. В рамках реконструкции парк преобразится. Мы отремонтируем детский автогородок, который получит новое освещение, асфальтное покрытие и дорожные знаки. В парке появятся новые дорожки, вымощенные плиткой, две спортивные и три новых детских площадки. Кроме того, в зеленой зоне установят современную поливочную систему и камеры видеонаблюдения. А главным подарком для киевлян станет открытие в парке нового фонтана. Полностью завершить реконструкцию планируем к 1 августа этого года", – рассказал Заруба "Сегодня".

Напомним, что в первый день лета в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. В помещении оборудовали музей ЮЗЖД (вход — 20 грн), билетные кассы, аудитории с интерактивными досками. 66-й сезон работы дороги стартовал под звуки оркестра. В честь открытия все желающие смогли покататься на поездах бесплатно. Кстати, после открытия детский билет стоит 30 грн, а взрослый — 50.

Отметим, что не так давно в столице открыли и новый пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке, но там уже произошло несколько ЧП.

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