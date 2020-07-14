Українська
$ 27,09
30,69
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве озеро на Оболони снова залили мазутом (фото, видео)

14 июля, 16:08

Наталья Руда Наталья Руда

Спасатели уже засыпали Луговое специальным сорбентом

В столице озеро Луговое, которое входит в систему озер Опечень, снова залили мазутом.

Реклама

Об этом сообщается на странице в Facebook "Киевской службы спасения".

"Сегодня спасатели КАРС получили информацию от КП "Плесо" по загрязнению неизвестным веществом озера Опечень. На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом. Для проведения ликвидации разлива мазута и очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-смазочное пятно специальным сорбентом", – говорится в сообщении.

Также смотрите видео с Лугового:

В тренде
Расстрел священника в Киеве: подозреваемого задержали через пять лет после убийства
Реклама

Напомним, что Луговое входит в водную систему реки Почайна. О том, что его загрязняют мазутом, новости "Сегодня" ранее уже сообщали.

Ранее в реке Здвиж у села Юров, расположенного в Макаровском районе на Киевщине, зафиксировали мор рыбы. В Госрыбагентстве сообщили, что река загрязнена, а гибель рыбы отмечена от села Красная Слобода в Макаровском районе до дамбы в Макарове.

Также смотрите в сюжете о загрязнении реки на Прикарпатье нефтепродуктами:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев мазут загрязнение озеро

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фондаДругие новости
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)Другие новости
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фото
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фотоДругие новости
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробности
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробностиДругие новости
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицыДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять