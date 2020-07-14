В Киеве озеро на Оболони снова залили мазутом (фото, видео)

В столице озеро Луговое, которое входит в систему озер Опечень, снова залили мазутом.

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Об этом сообщается на странице в Facebook "Киевской службы спасения".

"Сегодня спасатели КАРС получили информацию от КП "Плесо" по загрязнению неизвестным веществом озера Опечень. На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом. Для проведения ликвидации разлива мазута и очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-смазочное пятно специальным сорбентом", – говорится в сообщении.

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Напомним, что Луговое входит в водную систему реки Почайна. О том, что его загрязняют мазутом, новости "Сегодня" ранее уже сообщали.

Ранее в реке Здвиж у села Юров, расположенного в Макаровском районе на Киевщине, зафиксировали мор рыбы. В Госрыбагентстве сообщили, что река загрязнена, а гибель рыбы отмечена от села Красная Слобода в Макаровском районе до дамбы в Макарове.

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