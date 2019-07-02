В Киеве ожидается гроза, а по области – буря: синоптики уточнили прогноз погоды
В регионе ожидается шквал до 25-34 м/с, а в Киеве ветер будет достигать порывов до 15-24 м/с
В Киеве во вторник, 2 июля, днем ожидается шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.
При этом в регионе погодные условия будут сложнее. Так, шквалистое усиление ветра ожидаются до 25-34 м/с (ІІ уровень опасности, оранжевый).
Спасатели призвали жителей столицы и области быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев,
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
- В Киеве при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Патрульная полиция также призвала водителей быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах во время грозы.
Напомним, на прошлой неделе на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.
При этом в результате бури работники "Киевводфонда" отключили фонтаны в акватории Русановского канала.
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