В Киеве ожидается гроза: какой будет погода в воскресенье

С приходом мая погода в столице немного изменилась

В Украину пришли дожди, особенно это важно для Киевской области из-за масштабных пожаров в Чернобыле. Сегодня синоптики обещают мокрую погоду везде, в том числе и в столице. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по области температура воздуха будет от 19 до 23 градусов тепла, при этом везде пройдут дожди. В Чернобыле тоже пойдет дождь в помощь пожарным.

В Киеве синоптики обещают не просто дождь, а еще и с грозой и приятные 20-22 градуса тепла.

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Отметим, что дожди с грозами ожидаются сегодня по всей Украине, а температура воздуха в некоторых областях достигнет 24 градусов тепла.

В Украину пришел последний месяц весны. Погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

Также синоптики предупреждают, что в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

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