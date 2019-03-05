В Киеве ожидается очень сильный ветер
Спасатели столицы напомнили, что нужно делать, чтобы не стать жертвой стихии
В Киеве 5 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, предупреждает КГГА, ссылаясь на прогнозы Украинского гидрометцентра.
Синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями, ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, температура днем – 7-9º тепла.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице – держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае очень сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- лучше избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.
Ранее мы сообщали, что в Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь.
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