Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве ожидается очень сильный ветер

Сегодня, 10:16

Спасатели столицы напомнили, что нужно делать, чтобы не стать жертвой стихии

Фото: Flickr
В Киеве ожидается очень сильный ветер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Другие новости Спасатели столицы напомнили, что нужно делать, чтобы не стать жертвой стихии

В Киеве 5 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, предупреждает КГГА, ссылаясь на прогнозы Украинского гидрометцентра.

Синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями, ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, температура днем  – ​​7-9º тепла.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице – держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае очень сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • лучше избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

Ранее мы сообщали, что в Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, погода, ветер, КГГА, синоптики, температура воздуха, погода в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ожидается очень сильный ветер". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Италии из-за сильного ветра погибли три человека

23 февраля, 16:54

Два человека погибли из-за обрушения стены дома, и еще один – в результате падения дерева

Ураганный ветер в Мелитополе повалил деревья и "сложил" билборд: опубликованы фото

26 декабря 2018, 11:39

Порывы ветра достигали скорости 25 метров в секунду

Ураганным ветром в курортном Бердянске повалило деревья

16 ноября 2018, 15:02

Непогода оставила без света жителей одного из районов Бердянска

Ученые NASA записали шум марсианского ветра

9 декабря 2018, 01:02

Научным сотрудникам пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать звуки ветра доступными для человеческого уха

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Священнослужитель УПЦ пожелал смерти Филарету

В Антарктиде обнаружили странные конструкции: появилось видео

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом