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В Киеве ожидается сильная гроза

Сегодня, 23:02

9 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода

Фото: Pixabay
В Киеве ожидается сильная гроза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2da/035/5c82da03596fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2da/035/5c82da03596fa.jpg Другие новости 9 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода

"В ближайшее время и с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, сильные порывы ветра", – сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ближайшее время с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м / с (уровень опасности, желтый)" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Напомним, 8 марта, на большей части Украины было тепло и сухо, но ветрено. Местами температура достигла 15-17 градусов тепла.

Ранее мы писали, что  9 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от нуля до пяти градусов мороза ночью, днем – 6-11 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой снег. Скорость ветра – 7-12 метров в секунду.

10 марта, в воскресенье, по прогнозам синоптиков, будет облачным, с прояснениями. Температура воздуха ночью – от нуля до пяти градусов мороза, днем – 8-13 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь. Скорость ветра – 7-12 метров в секунду.

Как сообщалось, в Украину пришло весеннее тепло и дожди. В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни.

В свою очередь, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.

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Тег видео, погода, КГГА, непогода, гроза, погода в Киеве

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