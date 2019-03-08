В Киеве ожидается сильная гроза
9 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода
"В ближайшее время и с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, сильные порывы ветра", – сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В ближайшее время с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м / с (уровень опасности, желтый)" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.
Напомним, 8 марта, на большей части Украины было тепло и сухо, но ветрено. Местами температура достигла 15-17 градусов тепла.
Ранее мы писали, что 9 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от нуля до пяти градусов мороза ночью, днем – 6-11 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой снег. Скорость ветра – 7-12 метров в секунду.
10 марта, в воскресенье, по прогнозам синоптиков, будет облачным, с прояснениями. Температура воздуха ночью – от нуля до пяти градусов мороза, днем – 8-13 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь. Скорость ветра – 7-12 метров в секунду.
Как сообщалось, в Украину пришло весеннее тепло и дожди. В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни.
В свою очередь, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ожидается сильная гроза". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцев порадуют теплые выходные
Местами погоду испортят осадки, но на больше части страны будет комфортно
Потеплеет до +16, но местами дождь: какой будет погода на 8 марта
В Украине почти везде будет весенняя погода, и только ночью местами будет еще держаться мороз
В Киеве ожидается сильный ветер: как уберечься от опасностей непогоды
В городе объявлен "желтый" уровень опасности
Температурные качели от 2 до 16 градусов: какой будет погода в Украине
Несмотря на хорошую и солнечную погоду, местами будет сильный ветер