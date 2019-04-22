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В Киеве ожидается тепло до +17 градусов

Сегодня, 08:24

И днем, и ночью обещают плюсовую температуру

Фото: SERGEI SUPINSKY
Фото: SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

Погода в Киеве в понедельник, 22 апреля, будет солнечной, теплой и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха будет +15...+17 градусов, а ночью +3...+5.

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.


Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

При этом в ботсаду имени Фомина в центре столицы сейчас в самом разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого. Колонны были построены в конце XIX века и отстроены после Второй мировой войны. Последние 20 лет их не ремонтировали и конструкции начали разрушаться, угрожая жизни прохожих.

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Тег Киев, прогноз погоды, весна, апрель, укргидрометцентр

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