В Киеве ожидаются грозовые дожди с 30-градусной жарой
Днем температура воздуха будет минимум 28 градусов тепла
В Киеве в понедельник, 10 июня, ожидаются грозовые дожди и очень жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, температура воздуха днем поднимется до +28...+30 градусов, ночью до +17...+19 градусов.
Как сообщалось, не так давно на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы. Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.
Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Средняя весенняя температура воздуха весной составляла +10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы. В марте было установлено четыре температурных рекорда. Количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.
Новости "Сегодня" также сообщали, как непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:
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