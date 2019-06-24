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В Киеве парки украсили зонтиками и сказочными героями

24 июня, 12:10

В столице установили новые арт-объекты

Фото: КП СЗН в Голосеевском районе
Фото: КП СЗН в Голосеевском районе.

Коммунальщики продолжают украшать зеленые зоны Киева необычными скульптурами. В Голосеевском парке имени Рыльского на одной из полянок установили арт-объект в виде двух разноцветных зонтиков, сделанных из металла. В КП СЗН Голосеевского района придумали и легенду для новой инсталляции.

"Он и она встретились в парке. Шел дождь, но зонтики защищали огонь любви от капель дождя. Непогода стихла, а любовь их продолжала пылать и они, счастливые, оставив свои зонтики на поляне, взявшись за руки, пошли вместе в наполненное душистым ароматом цветущего парка радостное будущее. А зонтики так и остались на зеленой аллее, напоминая о силе любви", – романтически описали сотрудники КП инсталляцию.

Фото: КП СЗН в Голосеевском районе
Фото: КП СЗН в Голосеевском районе

Фото: КП СЗН в Голосеевском районе
Фото: КП СЗН в Голосеевском районе

Новые скульптуры появились и на "Поляне сказок" в парке "Нивки" Шевченковского района. Это деревянные черепашки и "Золотая рыбка". Ранее, напомним, там "поселились" Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие персонажи сказок.

Фото: Константин Яловой/Facebook
Фото: Константин Яловой/Facebook

Фото: Константин Яловой/Facebook
Фото: Константин Яловой/Facebook

Напомним, ранее в Киеве появился новый арт-объект в виде полицейского с собакой, который держит зонтик над информационным терминалом возле здания киевской полиции на улице Владимирской, 15.

Вместе с тем, в столице часто орудуют вандалы. Новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве разгромили Лесное кладбище.


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Тег Киев, деревья, парк

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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