В Киеве пассажирка метро устроила в вагоне зажигательные танцы (видео)

В социальных сетях отмечают, что девушка уже не впервые попадает на видео с танцами

В Киеве пассажиры сняли на видео девушку, которая зажигательно танцевала в метро. Соответствующий ролик опубликован в паблике "Киев Оперативный".

При этом в комментариях пользователи отмечают, что девушка постоянно танцует в метро и постоянно попадает на видео.

Отметим, это уже не первый случай танцев в столичной подземке. Подробнее смотрите в сюжете:

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Напомним, ранее в Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" пьяный мужчина поссорился с пассажиром и начал размахивать ножом. Однако пассажир не растерялся, выбил из рук правонарушителя опасный предмет и вместе с полицейским задержал дебошира.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

Кроме того, в столичном метро пассажиры сняли на видео молодого человека, который закурил прямо в вагоне поезда на "красной ветке" метро.

Из того, что видно на кадрах ролика, парень ехал с компанией молодых людей и, находясь на сиденье рядом с другими пассажирами, закурил. При этом ситуация развеселила спутников нарушителя. Остальные пассажиры не реагировали на инцидент, кроме одной женщины, которая сделала парням замечание. При этом они вели себя по-хамски, а курильщик вышел из вагона на станции метро "Вокзальная".

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