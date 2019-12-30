В Киеве перед Новым годом похолодает

Фото: Liubov Solomina/Facebook

В Киеве в понедельник, 30 декабря, температура воздуха снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем синоптики прогнозируют -1...-3 градуса, ночью будет -3...-5 градусов. Осадков не прогнозируют, однако будет гололед.

В Чернобыле и Тетереве днем будет -1...-3 градуса, ночью прогнозируют -5...-7 градусов. На остальной территории днем будет до -2 градусов, ночью – до -4...-6 градусов.

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Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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